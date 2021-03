Kátia Abreu e Aécio Neves pedem adiantamento de vacinas contra Covid à OMS

…

Fonte: Folha do São Paulo

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) e o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), presidentes das comissões de relações exteriores do Senado e da Câmara respectivamente, enviaram carta a Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, em que solicitam o adiantamento do envio de doses de vacinas contra a Covid-19 para o Brasil.

A ação dos parlamentares acontece em momento em que o ministro Ernesto Araújo (Itamaraty) recebe críticas por tensionar as relações diplomáticas do Brasil com o resto do mundo e, com isso, dificultar as tratativas para a importação de vacinas.

No ofício enviado nesta quinta-feira (25), a senadora e o deputado colocam a situação do Brasil como a de um “risco sistêmico, de alcance planetário”, que “não tem como ser contido no perímetro das fronteiras

nacionais”.

Diante desse cenário, eles pedem que a OMS examine, no âmbito da Covax Facility, a possibilidade de ajustar o cronograma de entrega de vacinas do consórcio ao Brasil ou adiantar ao país doses extras de doses.

Em momento posterior, dizem, o número de doses poderia ser reposto pelo Brasil “a partir da própria produção brasileira de vacinas, com base em cronograma mutuamente acordado.”