Prefeitura de Palmas inicia neste sábado, 27, vacinação de idosos acima de 70

Neste sábado, 27, será a vez dos idosos acima de 70 anos tomarem a vacina contra a Covid-19. A ação, realizada pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), ocorrerá das 8 às 17 horas, em 15 locais, entre escolas, Unidades de Saúde da Família (USF) e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Taquari. Apenas a USF Deise de Fátima da Arse 13 (108 Sul) e a Escola Estadual Tirantes, na Arse 82 (806 Sul), ofertarão a vacina por drive thru.

Para receber a vacina, é necessário ter em mãos documento pessoal com foto, cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.

A Semus continua a vacinação nos domicílios dos idosos com dificuldade de locomoção e acamados. Os que não puderem comparecer na vacinação deste sábado, poderão agendar o atendimento na Unidade de Saúde de referência, com exceção das Unidades Sentinelas, que não estão realizando vacinação.

Confira os locais de vacinação

PÚBLICO DOSE (D) DIA LOCAL HORÁRIO Idosos de 70 a 78 anos (1° DIA) D2 Profissionais de Saúde D1 27/03 REGIÃO CENTRAL USF Arso 23 (207 S) USF Arse 122 (1.206 S) USF Deise de Fátima na Arse 13 (108 Sul) – drive thru; Colégio Tiradentes, na Arse 82 (806 Sul) – drive thru; REGIÃO NORTE USF Arne 64 (508 N) USF Arno 71 (603N) USF Arno 41 (403N) USF Arno 33 (307N) REGIÃO SUL USF Liberdade – Jardim Aureny III USF Morada do Sol USF Santa Fé Cras Taquari USF Taquaruçu Grande DISTRITOS Escola Municipal Crispim Pereira Alencar – Taquaruçu; USF de Buritirana 08 às 17h Idosos de 70 a 74 anos (2° DIA) D1 30/03 – Drive Thru Espaço Cultural José Gomes Sobrinho / Ginásio Ayrton Senna 08 às 17h