Boletim coronavírus (Covid-19): Palmas registra mais 204 novos casos

Nesta sexta-feira, 26, o Boletim Epidemiológico nº 372 comunica mais 204 casos de coronavírus (Covid-19) em Palmas, sendo 119 mulheres e 84 homens. Todos cumprem isolamento domiciliar. A Capital também registra quatro novos óbitos por complicações decorrentes da enfermidade. A taxa de letalidade está em 1,04%.

As mortes informadas no boletim desta data ocorreram entre os dias 20 e 25 deste mês. As vítimas tinham 53, 60, 62 e 80 anos de idade. Nenhum possuía comorbidade.

A Capital soma 140.058 notificações para síndrome gripal, número que inclui os casos suspeitos para Covid-19, sendo: 57.672 descartados e 34.532 casos confirmados para Covid-19. Do número, 29.333 estão recuperados, após a alta de 284 pacientes nesta data.

Ocupação hospitalar

A taxa de ocupação hospitalar de leitos exclusivos para Covid-19 se encontra em 85,3%. A taxa de ocupação dos leitos clínicos públicos e privados chegou a 79,5%, já a taxa de ocupação de leitos de UTI públicos e privados está em 85,3%.

Na Capital, 265 pacientes estão internados por causas ligadas à Covid-19. Desses pacientes 187 (70,6%) são residentes de Palmas e 78 (29,4%) de outros municípios e estados.

Sobre as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a ocupação é de 93,8% na unidade da região Sul e de 74,2% na unidade da região Norte.

Testagem e vacinação

Os laboratórios em Palmas realizaram 603 até o fechamento do documento. Foram testadas 41 pessoas na Rede Municipal, com 11 resultados positivos; 489 exames foram feitos no Laboratório Central do Estado (Lacen), e 137 testes tiveram resultado positivo para a doença. Os laboratórios particulares e farmácias da Capital realizaram 73 testes, em que 56 foram positivos para o novo coronavírus.

Em Palmas foram aplicadas 18.627 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 10.938 de primeira dose e 7.689 de segunda dose. A vacina preconiza os profissionais que trabalham na linha de frente contra a Covid-19 e idosos, grupos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e constantes no Plano Municipal de Vacinação.

Acesse o boletim.

Mais informações sobre a evolução da pandemia, vacinação e outros assuntos podem ser acessados no site Plantão Coronavírus.