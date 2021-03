 Em Porto, 2º Tenente Cleriston Ruslan morre por complicações da COVID-19

…

A Polícia Militar do Estado do Tocantins, por meio de Nota, manifestou pesar pelo falecimento do 2º Tenente QOA Cleriston Ruslan Tavares dos Santos, ocorrido na data de hoje, 14/03, por complicações da COVID-19, na cidade de Porto Nacional.

De acordo com a Nota, o militar ingressou na corporação em 1994, através do Curso de Formação de Soldados, trabalhando na área operacional do 6º BPM em Palmas durante a maior parte de sua carreira.

No ano de 2018 concluiu o Curso de Habilitação de Oficiais da Administração (CHOA), sendo promovido ao atual posto em 2019. Atualmente exercia suas funções no 5ºBPM em Porto Nacional.

O documento destacou que o Militar era “dedicado em todas as suas atribuições e respeitado por todos integrantes da corporação, deixa um legado de compromisso com o serviço público e de profissionalismo. Deixa esposa e um casal de filhos”.

Confira a nota de pesar:

NOTA DE PESAR – 2º TEN QOA CLERISTON RUSLAN TAVARES DOS SANTOS

Que Deus conforte o coração de familiares e amigos nesse momento de dor.

Palmas-TO, 14 de março de 2021.

Júlio Manoel da Silva Neto – CEL QOPM Comandante-Geral da PMTO