Presidente da APAE é envolvida em polêmica por receber suposta vacinação contra o Covid-19; Câmara de Porto cobra explicações

…

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

Com o nome envolvido em polêmica, a presidente da APAE de Porto Nacional, Ermínia da Trindade, foi citada em vários grupos de WhatsApp, sendo acusada por sua suposta vacinação, e de servidores da Associação. Diante da gama de polêmicas e denuncias envolvendo não somente a APAE, como a Saúde Municipal, a reportagem do Jornal Folha do Tocantins, fez um levantamento das 16 manifestações de contestações junto à Câmara, que vigorou em uma recentemente reunião, com representantes da Pasta da saúde municipal.

Diante de casos de ‘Fura filas’, a Câmara Federal aprovou em (11/02) deste ano, um Projeto de Lei nº 25/2021, que torna crime o ato de furar a fila da imunização, prevendo uma pena de reclusão de até 12 anos para o infrator; Para ser tornar Lei, a proposta ainda deve ser aprovada pelo Senado e, caso passe, será criado um novo tipo de crime, chamado de “infração a plano de imunização”.

No projeto de Lei, diz que caso o funcionário público deixe de tomar providências para apurar o crime de corrupção em plano de imunização nas esferas federal, estadual, distrital ou municipal, ele poderá receber a mesma punição.

Na Câmara Municipal

Após a repercussão, no dia 22/03, a Câmara Municipal de Porto Nacional, realizou a pedido da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, presidida pelo vereador Jeferson Lopes, reunião com a secretária de Saúde do Município, Lorena Martins, o presidente da Comissão de Licitação do Município, Wilington Izac Teixeira, o diretor de farmácia do Município, Sóstenes José Silvestre e o secretário de Administração Emivaldo Pires (Miúdo), para tratar sobre pautas pertinentes ao município, e também as denúncias recebidas na Casa de Leis.

16 denúncias contra Saúde de Porto

Entre as demandas postuladas na reunião constam: Informações sobre o contrato que está sendo questionado pelo TCE-TO; Falta de Oxigênio no Município; Foi solicitado o cronograma de funcionamento dos leitos que estão instalados no antigo CEME; À Secretária, foi solicitado apresentar resolutivas sobre os consultórios montados no CEMEI Aparecida e suas especialidades; Desinfecção das ruas e dos órgãos público; Funcionamento das cabines origem e do Distrito de Luzimangues; Requereram apresentação do quadro de controle de vacinas feitas em Porto Nacional por idade e quadro de servidores, e Falta de médicos na UPA e UBS de Luzimangues.

Também foi questionada, a falta de medicamentos na farmácia básica, como: anti-hipertenso, medicamentos para diabetes, fita de glicosímetro, e medicamentos para a saúde mental; Os vereadores solicitaram a apresentação da planilha do grupo prevalente – idosos acima de 80 anos – profissionais da saúde e pessoas com 60 anos que residem em instituições de longa permanência para idosos – pedindo a relação desse grupo, nome e localidade; Demandaram apresentação da lista da equipe que presta assistência à comunidade que faltam ser vacinados e o controle em forma de planilha de vacinados na primeira dose e segunda dose; Também pediram o Cronograma e planejamento dos insumos de combate ao COVID-19, exemplo: oxigênio, remédios e insumos; Foi questionado sobre a dedicação da Secretária de Saúde Municipal e de sua Superintendente em fazer curso de medicina em tempo integral e como funciona o apoio às famílias que estão com COVID-19.

Denuncia da vacinação na APAE

Por fim, foi citada as denúncias envolvendo vacinação da presidente e servidores da APAE de Porto Nacional, ratificadas pelo presidente da Comissão que solicitou a reunião, vereador Jeferson Lopes. “Na reunião fizemos um levantamento de todas as denuncias que estão voltadas para questão da saúde, e principalmente a questão do Covid em Porto Nacional, referente à APAE, foi feito sim a vacina de alguns servidores, que fazem parte da saúde e que estão na linha de frente da APAE, isso foi confirmado, nós pedimos a lista dos servidores, mediante uma lei (…), que elas informaram, que não podem passar os nomes, mas que iriam encaminhar a quantidade de servidores que estão na APAE, e que foram vacinados. Vamos aguardar, até sexta-feira (26/03), vamos estar com todos os documentos em mãos, referente a 16 denúncias que foram feitas à saúde de Porto Nacional”, confirmou o vereador.

Sobre o caso da APAE, Jeferson, explicitou à reportagem da Folha do Tocantins, que as denuncias foram recebidas em seu gabinete e de outros vereadores, contudo não citou os nomes dos parlamentares.

Posicionamento da APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Nacional, esclareceu por meio de Nota que, possuí Clínica cadastrada junto a Secretaria Municipal de Saúde, e que realiza atendimento e reabilitação de pessoas com deficiências com CNES, registrado com o nº 2658917, e ponto de atendimento da coleta do teste de pezinho.

A Presidente da APAE, Ermínia da Trindade, informou no documento, que somente os profissionais do Quadro da Saúde que prestaram atendimento aos usuários com deficiência intelectual e múltipla, e a técnica de enfermagem que realiza o teste do pezinho, foram vacinados contra o Covid-19 por serem da linha de frente do atendimento no período de pandemia. Objetivando garantir a segurança dos usuários acometidos de comorbidades, diz o texto da Nota de Esclarecimento Institucional.

Presidente da APAE nega vacinação e confirma 12 pessoas imunizadas

“Precisamos dar segurança aos nossos alunos, tivemos que fazer essa solicitação para Secretaria, por entender também, que nossos alunos além de ser do grupo de risco, porque todos eles têm comorbidades variadas, é necessário que façamos essa proteção”. afirmou Ermínia, presidente da APAE.

“Os profissionais vacinados foram: Fonodiólogo, Fisioterapeuta, Assistentes Sociais, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Técnicos de Enfermagem, dois auxiliar de Motorista, e duas Auxiliares que acompanham, que fazem a contenção na instituição, no total, foram 12 pessoas vacinadas na APAE de Porto Nacional”, garantiu Ermínia Trindade.

“Há comentários que (vacinei), mas eu não seria irresponsável, (…) jamais aproveitaria de uma oportunidade dessas, para me beneficiar, eu não vacinei. Eu pedi hoje (23/03), para o setor da Vigilância Sanitária me dar uma declaração, porque lá constam os nomes das pessoas que foram vacinadas, eles não podem divulgar os nomes, mas eles tem o controle. Solicitei uma declaração se consta meu nome como vacinada, para que eu apresente (…)”, concluiu Erminia.

Impedimentos legais

Lei garante impedimentos legais para divulgação de nomes de pessoas imunizadas. A vedação decorre das disposições contidas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei nº 13.709/2018, notadamente em seu art. 5º, II, que estabelece que os dados referentes à saúde sejam tidos como sensíveis. Os dados pessoais sensíveis não podem ser publicizados e estão sujeitos a tratamentos específicos. Os dados relativos à saúde, são de acesso exclusivo dos profissionais da área, aos quais incumbe a tutela da saúde pública.

________________________________

É proibida a reprodução do conteúdo da página Folha do Tocantins em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita.