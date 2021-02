Carlesse realiza ajustes na equipe e empossa novos auxiliares do Governo

Como parte das mudanças para melhorar ainda mais o desempenho do Governo, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, realizou quatro mudanças pontuais na equipe de trabalho. A posse dos novos auxiliares foi realizada na tarde desta terça-feira, 2, em solenidade realizada na sala de reuniões do Palácio Araguaia. Na ocasião, o governador assinou a Medida Provisória nº 01/2021, que cria a Secretaria de Estado do Planejamento de Orçamento, a partir da cisão da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento (Sefaz).

O servidor público Sergislei Silva de Moura foi escolhido para comandar a pasta recém criada pelo Governador Carlesse. Até então, o servidor, que tem 20 anos de carreira, atuou como secretário executivo de Planejamento e Orçamento da Sefaz, onde participou diretamente do reequilíbrio fiscal do Estado do Tocantins em seus limites legais, gestão do controle do gasto público e captação de operações de crédito.

O secretário-chefe da Casa Civil, Rolf Vidal, explicou que a criação da Secretária de Planejamento e Orçamento ocorreu em virtude da necessidade de ampliar o horizonte, uma vez que o Estado está enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e com saúde fiscal. “O Estado precisa planejar os próximos anos com audácia e com altivez, características do nosso governador Mauro Carlesse”, pontuou.

O Governador Carlesse também empossou o ex-prefeito de Pedro Afonso Jairo Soares Mariano, como presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc). Com essa mudança, Tom Lyra, deixa de acumular a presidência da Adetuc e passa a se dedicar exclusivamente à Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (Sics).

O ex-prefeito de Porto Nacional Otoniel Andrade, assumiu a Secretaria Extraordinária de Políticas de Governo Descentralizadas. Outra mudança efetivada nesta terça-feira foi o deslocamento do Coronel Silva Neto para o Comando-Geral da Polícia Militar, no lugar de Jaizon Veras, que foi para a reserva.

O governador Mauro Carlesse declarou que sua gestão tem trabalhado para que os seus auxiliares tenham liberdade e, sobretudo, confiança no Governo que representam. “Os gestores têm liberdade, mas também direcionamento, porque temos compromisso com o povo tocantinense”, enfatizou.

Durante a solenidade, o Governador aproveitou a oportunidade para pedir aos gestores municipais mais agilidade na vacinação em seus respectivos municípios, para que o Tocantins receba as próximas remessas para imunização dos tocantinenses. “Estamos sendo consultados para o envio da segunda remessa, mas como vamos realizar a segunda etapa se nem a primeira a gente conseguiu concluir ainda”, questionou, pedindo o empenho dos prefeitos nessa missão.

O Governador Carlesse encerrou agradecendo a colaboração dos auxiliares que deixaram o governo, e desejou sucesso aos que passaram a ocupar a equipe, ressaltando que essas mudanças visam melhorar ainda mais as ações em benefício da população.

A solenidade de posse dos novos gestores foi prestigiada pelo vice-governador Wanderlei Barbosa.

Empossados

Otoniel Andrade agradeceu a confiança do governador Mauro Carlesse e destacou a honra de compor a equipe. “É um governo que tem demonstrado respeito e trabalho por todo o Estado. Esse governo iniciou obras em todo o Tocantins e retomou outras que estavam paralisadas, portanto, tenho orgulho de compor essa equipe”, declarou.

Jairo Mariano também agradeceu a oportunidade de compor a equipe e destacou que é uma grande responsabilidade e satisfação gerir as políticas públicas voltadas para as áreas da cultura e do turismo. “O nosso trabalho será de muito empenho e resultados para valorizar ainda mais a vossa gestão e o nosso Estado”, garantiu.

Já Sergislei Silva destacou o trabalho que vem sendo realizado desde a posse do Governador Carlesse, no sentido de atingir o equilíbrio fiscal. “Agora é o momento de planejar o Estado a longo prazo”, reforçou.

Na condição de comandante geral da Polícia Militar, Silva Neto revelou que a nova função é a realização de um sonho e uma promessa feita ao seu pai. “Eu estou cumprindo uma promessa que fiz ao meu pai, de que chegaria a comandante geral da PM e devo isso ao senhor. Agora é trabalhar pelo povo do Tocantins e traduzir esse trabalho em sensação de segurança para o povo”, frisou.

Perfil

Jairo Mariano

O novo presidente da Adetuc é formado em Ciências Contábeis, com especialização na área da Administração. Possui larga experiência de gestão, tanto na esfera pública quanto privada. Foi prefeito de Pedro Afonso por dois mandatos consecutivos; ocupou a presidência da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) por duas vezes e foi vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), sendo o primeiro gestor público tocantinense a ocupar o cargo. Também foi presidente do Consórcio Delta do Tocantins e do Território Nordeste do Tocantins, além de ter ocupado a chefia de gabinete da Presidência e a Gerência de Defesa do Setor Industrial da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto). Atuou em diversos conselhos, como o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o Conselho de Distribuição do ICMS do Tocantins, o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, o Conselho de Energia Elétrica do Tocantins, ambos no Sebrae e, ainda, o conselho na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Também integra o Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN.

Sergislei Silva de Moura

É servidor público efetivo há 20 anos, tem formação em Gestão Pública e tecnólogo em Gestão Contábil, captação de recursos de convênios federais e operação de crédito interna e externa. Trabalhou na Fundação UNITINS entre o período de 1993 a 2002 nas áreas de contabilidade e gestão e prestação de contas de convênios federais; e na Secretaria da Saúde no período de 2002 a 2009, como coordenador e diretor da área de captação de recursos de convênios e repasse fundo a fundo do SUS. Trabalhou na Secretaria de Planejamento e Orçamento no período de 2009 a 2018, como diretor e superintendente nas áreas de captação de recursos de convênios e operação de crédito Interna e externa, atuando também na área de emendas parlamentares federais e estaduais.

Otoniel Andrade

Otoniel Andrade Costa é formado em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Em 1990 foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em 1994 como o deputado mais votado no Estado do Tocantins. Foi prefeito de Porto Nacional por três mandatos (1997-2000, 2001-2004 e 2013-2016). Entre 2008 e 2009 foi superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral no Tocantins. Também foi superintendente da Valec (Tramo Norte) nos anos de 2009-2010.

Silva Neto

Júlio Manoel da Silva Neto é coronel da Polícia Militar do Tocantins, onde ingressou em 1998. Possui especialização em Gerenciamento de Segurança Pública pela Academia Militar do Estado de Goiás; pós-graduação em Altos Estudos de Segurança Pública pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás e de Polícia Judiciária Militar pela Unitins. Foi secretário-chefe da Casa Militar do Tocantins; comandou a 1ª e 2ª Companhias do 1º BPM, em Palmas; 3ª Companhia do 8º BPM, em Paraíso; 4ª CIPM, em Araguatins; 5ª CIPM, em Tocantinópolis; 2º BPM, em Araguaína. Foi Subcomandante do 5º BPM, em Porto Nacional; da Academia de Polícia Militar Tiradentes, em Palmas; do 1º BPM, em Palmas.

Foi oficial R/2 de Infantaria do Exército Brasileiro, servindo no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado em Maceió. Foi Comandante do 1º Grupo do 4º Pelotão da Companhia Fox Uno, no Rio de Janeiro (Operação Rio I); do 2º Pelotão da Companhia Fox III, no Espírito Santos (Operação Reconquista II) e Oficial Auxiliar do Fiscal Administrativo Base de Comando Fox IV, no Rio de Janeiro (Jogos Pan Americanos e Para-Panamericanos). Também foi condecorado com a Medalha do Mérito Policial Militar pela Polícia Militar de Alagoas, Medalha do Sesquicentenário pela Polícia Militar de Goiás, Medalha de 10 anos pelos relevantes serviços prestados a Polícia Militar do Tocantins, Medalha Amigos da Marinha e Diploma de Amigos do Espírito Santo.

Presenças

A solenidade contou com a participação dos secretários de Estado, prefeitos, vereadores, além dos deputados estaduais Olintho Neto, Fabion Gomes e Cláudia Lelis.