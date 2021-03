Vacina leva esperança aos profissionais da linha de frente do Hospital Geral de Palmas

“A vacina é motivo de esperança por dias melhores, que possamos vencer este vírus, que tem trazido muitas consequências para nossa sociedade. Eu tenho trabalhado toda a pandemia, é gratificante poder contribuir com a assistência aos pacientes, sabendo que os cuidados de nossa equipe são essenciais para o usuário que necessita do serviço de saúde” estas foram as palavras da enfermeira da sala vermelha, Raquel Prado, que atua há dois anos, no Hospital Geral de Palmas (HGP).

Raquel Prado foi uma das servidoras vacinadas com segunda dose da CoronaVac. Cerca de mais de 1.400 profissionais de saúde do hospital já foram imunizados na primeira dose. Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES), desta segunda-feira, 1º de março, o vacinômetro registrou 54.865 pessoas vacinadas no Tocantins, o que representa 2,85% da população.

Atuando no pronto-socorro do HGP – na linha de frente da pandemia – a assistente social, Regyany Guida Silva, foi mais uma servidora imunizada com a segunda dose. “Graças à Deus não fui contaminada durante o período da pandemia. Eu estava muito ansiosa pela chegada da vacina e, enfim, chegou o grande dia. Ser vacinada, me deixou mais tranquila e esperançosa para um novo tempo. O Serviço Social necessita realizar atendimentos dos pacientes no leito, além dos acompanhantes. Eu voltava para casa com receio de ter contraído a doença. Vacinar trouxe uma certa tranquilidade, mas seguindo os cuidados. Ou seja, cuidando da gente e também dos outros”, declarou.

Para o diretor geral do HGP, Leonardo Toledo, “estes servidores atuam em locais mais expostos, na linha de frente contra a Covid-19 do HGP, com a segunda dose vamos protegê-los, é uma satisfação para nós da unidade ver nossos profissionais sendo imunizados”, afirmou.

Unidade

O HGP é maior referência em saúde do Tocantins, ofertando assistência em média e alta complexidade à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), dos municípios dos 139 municípios tocantinenses. É o hospital de referência para pacientes graves com unidade de Terapia Intensiva para pacientes com a Covid-19.