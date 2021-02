Tony Andrade solicita um “Legislativo independente” e enfatiza “não somos oposição, se for bom para Porto Nacional”

…

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT-TO 757

Na abertura dos trabalhos Legislativos de Porto Nacional, que ocorreu nesta primeira semana do mês de fevereiro, o vereador Tony Andrade, reeleito para o segundo mandado como o parlamentar mais votado das eleições de 2020, pontuou sobre sua trajetória política, sua reeleição e, solicitou aos pares um legislativo independente.

“Divido com meus pais e Portuenses, o mérito dos segundo diploma, que recebi como vereador. Graças a Deus, fizemos um bom trabalho, no mandato passado, e a população de Porto Nacional nos concedeu a oportunidade de continuar ser representante. Muito obrigado e, recebam a minha eterna gratidão”, disse o vereador.

O mais votado em Porto Nacional

“Agradeço imensamente os 991 votos, me concedendo a vitória, como o vereador com o maior número de votos, na eleição do dia 15 de novembro de 2020. É muito gratificante termos essa oportunidade, pois sabemos o quanto é difícil uma eleição”, afirmou e continuou.

Solicitou um legislativo independente

“Muitas dificuldades irei encontrar nos caminhos a serem percorridos, portanto não medirei esforços, darei o máximo de mim, para que as crianças, jovens, adultos e idosos tenham uma qualidade de vida melhor. Por isso, peço aos senhores vereadores, que deixemos de lado o individualismo e, vamos trabalhar juntos no apoio ao povo portuense”, solicitou aos vereadores.

“Solicito com urgência um legislativo independente, onde nossos pares respeitem e sejam respeitados e, que as necessidades da população estejam a cima de qualquer interesse pessoal ou partidário. As nossas experiências somadas, serão de suma importância para o bom andamento do legislativo”, corroborou o vereador Tony Andrade.

Ao prefeito Ronivon

“Pode ter certeza prefeito Ronivon, o que tiver para Porto Nacional, não somos oposição a ninguém, estamos aqui para representar a população de Porto Nacional, se for bom para Porto Nacional, o vereador Tony Andrade estará sempre a favor da população”, finalizou.

Ocorrerão 20 Sessões no 1º semestre do ano de 2021, sendo oito Sessões Ordinárias em cada período, quatro na 1ª quinzena e quatro na 2ª quinzena, conforme o Regimento Interno da Casa de Leis e a Lei Orgânica do município. Em janeiro, ocorreram oito sessões extraordinárias.