Governo do Tocantins atende cerca de 2 mil famílias com a entrega de cestas básicas em Lajeado e Porto Nacional

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), em continuidade aos trabalhos da ação emergencial de entrega de cestas básicas, atende nesta quarta-feira, 3, os municípios de Porto Nacional e Lajeado.

Desde o início da pandemia, já foram entregues cerca de 600 mil cestas básicas, nos 139 municípios do Estado, beneficiando aproximadamente 600 mil famílias. Em 2021, já foram entregues mais de 25 mil cestas básicas.

Na Diocese de Porto Nacional, foram entregues 500 kits de alimentos. O bispo Romualdo Mathias falou sobre a importância de receber as cestas básicas no município. “É de grande importância receber os alimentos doados pelo Governo do Estado, por meio da Setas. Com esses kits de alimentos, podemos atender as famílias que precisam. As cestas estão sendo distribuídas para todas as famílias que estão vindo em busca de alimentos, sem distinção de credo ou situação de vida. Agradecemos ao Governo do Tocantins, pois a fome não se resolve com palavras, mas com ações concretas”, afirmou.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social de Porto Nacional, Keila Maciel, também agradeceu ao Governo do Tocantins pelo apoio. “Em primeiro lugar, quero agradecer ao Governo do Tocantins, que está nos proporcionando 500 cestas básicas, por meio do Cras municipal, para atender nossa população. É de grande importância, porque a demanda é muito grande, precisamos muito”, pontuou.

O secretário da Setas, José Messias de Araújo, destaca a determinação do Governo do Tocantins na entrega de cestas básicas para todas as famílias que precisam, por meio das instituições parceiras. “É ordem do governador Mauro Carlesse que o alimento continue chegando na mesa das famílias mais necessitadas”, afirma, ainda agradecendo à equipe da Setas pelo esforço em atender a população tocantinense.

O objetivo da ação emergencial é garantir a segurança alimentar das famílias tocantinenses vulneráveis e afetadas pela pandemia da Covid-19.

Com a ação, estão sendo entregues 1.200 cestas básicas em Porto Nacional, beneficiando 1.200 famílias, por meio das instituições: Centro de Referência (Cras) municipal, Associação Central dos Amigos de Porto Nacional (Acap), Fazenda da Esperança, Casa do Idoso Tia Angelina, Casa do Estudante e Diocese de Porto Nacional, entre outras instituições.

No município de Lajeado, serão entregues 600 kits de alimentos no Cras, apoiando 600 famílias. O prefeito de Lajeado, Julio Bandeira, falou da importância dessa parceria entre o Governo do Tocantins e o município e também sobre a entrega de cestas básicas para a população. A parceria é muito importante na distribuição dos alimentos para as famílias carentes. “O momento é de pandemia, muito delicado, muitas famílias carentes. O desemprego afetou parte da nossa sociedade e o alimento é uma necessidade diária. Esses kits de alimentos vêm amenizar e suprir a necessidade do nosso povo”, afirmou.

Entenda

A ação de entrega de cestas básicas, executada pelo Governo do Tocantins, teve início com o Decreto n° 6.070, de 18 de março de 2020, quando o governador Mauro Carlesse determinou situação de emergência no Tocantins, em virtude dos impactos da Covid-19.

Transparência e controle

A aquisição e a distribuição de cerca de 600 mil cestas básicas, por compra direta, fazem parte da ação emergencial do Governo do Tocantins, por meio da Setas, para minimizar os efeitos da pandemia nas famílias mais vulneráveis do Estado. Os recursos são oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep-TO) e de emendas parlamentares de deputados estaduais.

Os processos referentes às aquisições e aos contratos realizados no contexto da Covid-19 estão disponíveis no Portal da Transparência pelo endereço http://www.transparencia.to.gov.br. Para consultar, acesse na página principal a aba azul – Consulta Contratos Emergenciais -, e a aba verde – Gráficos dos Empenhos e Pagamentos -, e informe-se sobre todos os trâmites.

É importante ressaltar que compras diretas, ou seja, sem licitação, estão autorizadas pela Lei Federal n° 13.979/2020 – de enfrentamento à Covid-19, somente para atender a situação emergencial provocada pela pandemia.

Legislação federal e estadual referente a este contexto está disponível para consulta no site da Controladoria-Geral do Estado (CGE-TO) pelo link https://www.cge.to.gov.br/legislacao/legislacao-aplicada-a-covid-19.