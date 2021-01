Confira o cronograma das obras da BRK Ambiental em Gurupi para a semana de 25 a 30 de Janeiro

…

A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, continua trabalhando para garantir saneamento para mais famílias de Gurupi, no sul do Estado. Nesta semana, as obras de expansão das redes de coleta de esgoto ocorrem no centro da cidade e no setor Nova Fronteira. Mais de 50 mil metros de redes estão sendo implantadas e trarão mais saúde e qualidade de vida para a população.