Antonio Andrade requer colégios militares para 11 municípios tocantinenses

Com o fim do recesso legislativo estadual os trabalhos foram retomados na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), o presidente da Casa de Leis, deputado Antonio Andrade (PTB), que foi reconduzido ao cargo de presidente pelo biênio 2021-2023, e já no primeiro dia de sessão ordinária apresentou requerimentos solicitando a implantação de colégios militares em 11 municípios tocantinenses.

Entre as bandeiras defendidas por Andrade está a defesa dos colégios militares para todos os municípios do Estado. Sem desmerecer as unidades escolares tradicionais, ele entende que em algumas situações a disciplina das unidades militares pode trazer diversos benefícios aos alunos e seus familiares.

“Tenho recebido relatos de pais, agradecendo e contando como os filhos mudaram se tornando mais responsáveis, obedientes e respeitosos. Melhorando não apenas o desempenho escolar, mas o convívio em casa e com a sociedade de um modo geral, ou seja, estão se transformando em cidadãos plenos”, pontua o presidente.

Sobre as solicitações, por meio de requerimentos, Antonio Andrade, destaca que são compromissos assumidos com a população dos municípios e seus gestores.

“Pelos municípios que tenho passado, tanto os gestores, como a população, tem me solicitado a implantação de colégios militares e assim tenho feito. A lei, aprovada recentemente, que permite reconvocar militares da reserva para atuar em serviços administrativos vai facilitar a abertura destas unidades”, ressaltou Andrade.

Cidades que serão atendidas

As solicitações foram feitas para as cidades de Aliança do Tocantins, Axixá do Tocantins, Chapada da Natividade, Fátima, Juarina, Nazaré, Palmeirante, Santa Tereza do Tocantins, Formoso do Araguaia , Paranã e Lagoa da Confusão. Existem ainda outras solicitações de implantação de colégios militares feitas no ano de 2020.

Educação como bandeira

A educação sempre foi uma bandeira defendida por Andrade, que vê nela uma ferramenta poderosa de mobilidade social, tanto que na sua gestão à frente da Aleto tem implementado diversas ações voltadas para esta área, por meio da Escola do Legislativo que oferece cursos de idiomas, preparatórios para Enem, vestibular e concursos públicos, tudo de forma gratuita.