2ª etapa da campanha de doação de sangue em janeiro acontece nesta sexta-feira, 29

O mês de janeiro será encerrado com mais uma demonstração de solidariedade das instituições que integram a campanha “Parceiros Pela Vida”. Nesta sexta-feira, 29, a unidade da hemorrede volta ao estacionamento do Ministério Público do Tocantins (MPTO) para prosseguir com a campanha de doação de sangue e de cadastro doador de medula óssea.

A doação será realizada das 13h às 17h e 33 pessoas já se voluntariaram. Com isso, a campanha contabiliza três ações entre os meses de dezembro e janeiro. Nas duas primeiras, foram coletadas 40 bolsas e o intuito do Ministério Público do Tocantins, que coordena a campanha, é mobilizar, a cada edição, mais instituições parceiras.

A coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotoria de Justiça da Saúde, Araína Cesárea D’Alessandro, faz apelo para que membros e servidores colaborem com a campanha, que seguirá durante todo o ano, com coletas também com os parceiros. “Nosso objetivo é sensibilizar a sociedade para a necessidade da doação de sangue, insumo tão importante quanto o oxigênio. Soubemos que o retorno das cirurgias eletivas depende de um estoque seguro e por isso o Ministério Público, além de cobrar ações, resolveu participar da solução da problemática”.

Doações

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a Hemorrede Tocantins registrou uma queda de mais de 30% nas doações de sangue. Pode ajudar a manter os estoques que atendem a todos os hospitais (públicos e privados) do Estado qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos de idade (os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável), que esteja em boas condições de saúde. Na oportunidade da doação, deve-se apresentar documento oficial com foto.

Parceiros

São parceiros na ação a Justiça Federal, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a Receita Federal, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).