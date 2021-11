29º Arraiá da Capital: representantes das juninas da Capital serão julgados por diversos quesitos durante as apresentações

Dança, desenvoltura, e figurino são alguns dos quesitos que serão julgados pelo corpo de jurados do 29º Arraiá da Capital. As apresentações dos representantes das quadrilhas juninas têm início nesta quarta-feira, 10, a partir das 19 horas, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Prefeitura de Palmas.

Os nove integrantes do corpo de júri irão acompanhar as performances dos representantes das juninas que irão disputar nas categorias de Melhor Rainha do Arraiá da Capital, Melhor Casal de Noivos, Melhor Casal de Reis, Melhor Casal Cangaço. Os jurados irão avaliar também durante as noites das apresentações outros critérios como a musicalidade, visual, evolução, temática, e demais quesitos. As notas irão variar entre seis, a mínima, e dez, nota máxima, podendo ainda ser fracionadas.

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) foi responsável pela escolha que definiu o corpo técnico, nomes com bagagens reconhecidas e vasta experiência na atuação como jurados de quadrilhas juninas, bem como, de artistas e profissionais que atuam promovendo as ricas manifestações artísticas e culturais na Capital.

Serão julgados os seguintes quesitos para a disputa de Melhor Rainha:

a) Desenvoltura na dança;

b) Figurino;

c) Coreografia;

d) Repertório Musical.

Serão julgados os quesitos para Melhor Casal de Noivos:

a) Desenvoltura na dança;

b) Figurino;

c) Coreografia;

d) Harmonia do Casal;

Serão julgados os quesitos para Melhor Casal de Reis:

a) Desenvoltura na dança;

b) Figurino;

c) Coreografia;

d) Harmonia do Casal.

Serão julgados os quesitos para Melhor Casal Cangaço:

a) Desenvoltura na dança;

b) Figurino;

c) Coreografia;

d) Originalidade.

Programação

A festança do 29º Arraiá terá como tema ‘A chama que nunca se apaga. A memória que não se esvai’, e além dos duelos entre as agremiações, o evento terá apresentações musicais, a exemplo do Aduílio Mendes (ex-vocalista do Mastruz com Leite), Thayssa Marques, Junior Ferrê e Theo Santana e demais artistas regionais.