29º Arraiá da Capital: forrozeiro Aduílio Mendes se apresenta na abertura na quarta-feira, 10

O forrozeiro Aduílio Mendes, ex-vocalista das bandas Mastruz com Leite e Magníficos, figura garantida no circuito de forró nordestino vai abrir o 29º Arraiá da Capital, com apresentação ao vivo na grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. A programação musical conta ainda com Forró do Balançado, Thayssa Marrques, Junior Ferrê e Theo Santana.

Com o tema ‘A chama que nunca se apaga. A memória que não se esvai’, o 29º Arraiá da Capital será realizado de 10 a 14 de novembro, na grande Praça e transmitido ao vivo no canal do Youtube da Prefeitura de Palmas, sempre a partir das 19 horas.

Nesta 29ª edição, a festa contará com apresentações apenas de casais representantes das quadrilhas juninas da Capital, nas modalidades: Melhor Rainha do Arraiá da Capital, Melhor Casal de Noivos, Melhor Casal de Reis, Melhor Casal Cangaço.

Aduílio Mendes

Com 28 anos de música, dono de uma voz marcante e inconfundível, Aduílio Mendes é conhecido no meio musical por sua técnica vocal e um estilo totalmente próprio. Iniciou sua carreira aos 16 anos, o que deu ao artista experiência e uma base musical muito rica.

Intérprete de sucessos como, ‘Carta Branca’, ‘Amor amo você’, ‘Viajante Forrozeiro’, ‘Onde Canta o Sabiá’, entre outras, Aduílio Mendes iniciou carreira na banda Mastruz com Leite, na formação com Kátia Cilene, França e Beth Nascimento, passou pela Banda Magníficos e atualmente segue carreira solo.

Programação

Nos cinco dias da festança on-line haverá disputa de casais representantes das quadrilhas juninas da Capital e apresentações musicais que incluem, além de Aduílio Mendes, forrozeiros locais. Para animar a festa e comandar o arrasta pé a FCP convidou Forró do Balançado, Thayssa Marques, Junior Ferrê e Theo Santana.

Dia 10 – Apresentação das Rainhas; Forró do Balançado; Aduílio Mendes;

Dia 11 – Casais do Cangaço – Tahyssa Marques;

Dia 12- Casais de Reis – Júnior Ferrê;

Dia 13- Théo Santana

Dia 14 – Apuração