29º Arraiá da Capital: evento terá apoio de cerca de 40 homens das forças de Segurança

Cerca de 40 homens das forças de Segurança da Capital, que incluem a Guarda Metropolitana (GMP), os agentes de Trânsito e Transportes e a Polícia Militar (PM), farão a segurança do 29º Arraiá da Capital. O evento tem início nesta quarta, 10, a partir das 19 horas, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura de Palmas no YouTube.

A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) disponibilizou 20 agentes de Segurança para atuarem no evento, que será aberto apenas para público convidado. Quatro viaturas darão apoio ao festejo, sendo duas da GMP e duas da Superintendência de Trânsito e Transportes. Na parte interna do circuito haverá também serviço de segurança privada e na parte externa a PM estará com um efetivo de dez homens circulando pelo perímetro.

Programação

A festança do 29º Arraiá terá como tema ‘A chama que nunca se apaga. A memória que não se esvai’, e além dos duelos entre as agremiações, o evento terá apresentações musicais, a exemplo do Aduílio Mendes (ex-vocalista do Mastruz com Leite), Thayssa Marques, Junior Ferrê e Theo Santana e demais artistas regionais.