Em Brasília, Josi apresenta demandas e Kátia firma parceira em prol de Gurupi

…

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT-TO 757

Somado 12 dias após a visita do prefeito Ronivon à Gurupi, noticiada em ‘primeira mão’ pela Folha do Tocantins, na manhã desta segunda-feira 22, a prefeita Josi Nunes, visitou a senadora Kátia Abreu no seu gabinete em Brasília, onde foram apresentados à Senadora, algumas das demandas o município.

No vídeo publicado hoje, 23, na página oficial da prefeita Josi Nunes, a senadora Kátia Abreu, elucidou seu posicionamento quanto as demandas, comprometendo-se em continuar destinando benefícios para Gurupi, como nas gestões anteriores. “Estou tendo o prazer e a honra de receber a prefeita eleita Josi Nunes, que veio até o meu gabinete, trazer as suas prerrogativas, seus compromissos que fez com a cidade, para que nós possamos trabalhar durante os próximos quatro anos, assim como tenho feito com os outros prefeitos, fiz com Laurez Moreira e quero continuar trabalhando com Josi Nunes”, garantiu a senadora.

E também me encontrei com a Senadora Kátia Abreu que firmou o compromisso em continuar ajudando a nossa comunidade gurupiense e atuando para conquistar mais benefícios para nossa cidade. Ela também fez questão de falar mandar um recado.

Confira no vídeo.

Entre os compromissos de Kátia Abreu, está à aquisição de uma máquina nova CBUQ, para asfaltar e recapear o município, e o contorno da BR153 com 242, que passa na rua 13, em Gurupi. “Ela aqui traz, o grande Projeto do Poso do Meio, que vai embelezar nossa cidade de Gurupi, que vai ficar um encanto, e as pessoas terão o prazer, e uma qualidade de vida diferenciada. Com relação à drenagem da nossa cidade e asfalto, eu me comprometi de comprarmos uma máquina nova CBUQ, com o caminhão e o produto CBUQ, para asfaltar e recapear o restante da cidade. E claro, o nosso contorno da BR 153 a 242, que hoje passa dentro da Rua 13, atrapalhando e fazendo muito transtorno na cidade”, disse. A senadora finalizou afirmando que trabalharão unidas por Gurupi e o Tocantins, “Me comprometi de trabalharmos unidas em prol da nossa cidade e do nosso Estado”, concluiu.

Josi Nunes

Publicado em suas redes sociais e dito em sua fala no vídeo, a prefeita Josi Nunes destaca o compromisso firmado pela senadora em continuar ajudando a comunidade gurupiense e atuando para conquista de benefícios. “Vim aqui exatamente trazer algumas demandas, e a Senadora está colocando toda disposição para continuar o trabalho, que ela já vem realizando em Gurupi, e continuar esse trabalho com novos e novos projetos”, corroborou a prefeita de Gurupi.