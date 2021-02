Governo do Tocantins finaliza correção de erosão na TO-342 entre Miranorte e Dois Irmãos

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), finalizou, nessa quinta-feira, 25, a correção de uma erosão que ameaçava a integridade da rodovia TO-342, no trecho entre a BR-153 em Miranorte e a cidade de Dois Irmãos, na região centro-norte do Estado.

De acordo com o coordenador da Residência Rodoviária de Paraíso, Fabrício Corrêa, a erosão foi causada pelas chuvas. “A agilidade na intervenção garantiu a integridade da rodovia e o risco de novo rompimento no local está definitivamente afastado”, afirma .

A recuperação da via foi iniciada no último dia 17, devido a incidência das chuvas que provocou o deslizamento da borda de uma das faixas da pista. O trecho da rodovia foi interditado parcialmente para execução dos trabalhos e o trânsito no local fluia em meia pista. Com a finalização dos trabalhos executados pela Residência Rodoviária da Ageto, de Paraíso do Tocantins, o trânsito está liberado nos dois sentidos.

A secretária da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, reforça o empenho do Governo do Tocantins em recuperar a malha viária estadual. “Estamos com as equipes trabalhando diuturnamente, em todo o Estado, para atender as demandas pontuais desse período de chuvas e manter a trafegabilidade das rodovias”, pontuou.