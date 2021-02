Em Porto, idosos com 80 anos ou acima – são vacinados a partir de hoje (15)

…

A vacinação em idosos com idade a partir de 80 anos acontece nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, no Centro de Convenções Comandante Vicentão, no horário de 8h às 16h. Para receber a vacina é necessário apresentar o cartão de vacina, cartão do SUS e documento pessoal (RG, CPF).

Segundo a Secretária da Saúde Lorena Martins, do total de vacinas recebidas na segunda remessa, 6% será destinada para os profissionais da saúde e o restante, a maior parte, será destinada para o grupo prioritário, os idosos a partir de 80 anos.

Sabe-se que há casos em que os idosos possuem limitações na hora de se locomover, por isso, Lorena explica como proceder nesses casos. “Para o idoso que não consegue se locomover, orientamos a família para procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para deixar o nome, endereço e demais informações para que seja providenciada a vacinação em domicílio”.

A Diretora de Vigilância em Saúde Zenilde Carvalho alerta para os casos em que é preciso aguardar um pouco mais para tomar a vacina. “Idosos que estão com sintomas de gripe, como coriza, febre e mal estar ou estiverem fazendo tratamento de alguma doença, como câncer, não devem se vacinar neste momento devido à imunidade que pode estar baixa”.

Ainda de acordo com Zenilde, o Centro de Convenções foi o espaço escolhido para a realização da vacinação por ser amplo, pois sabemos que a maioria dos idosos necessitam de acompanhante.

A portuense moradora do bairro Auto da Colina, Maria Martins Ferreira, disse que está animada. “Eu peço a Deus que chegue [vacina] para todo mundo, eu tenho muito neto pequeno, família grande. Então, desejo que Deus abençoa e chegue para todos”.

O morador do Jardim Brasília, João Batista da Silva, já está na expectativa da segunda dose: “espero que seja boa igual a primeira, eu fiquei muito satisfeito”. A segunda dose da vacina está prevista para o dia 15 de março.