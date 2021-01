Governador Mauro Carlesse vistoria obras da ponte de Porto Nacional

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, visitou nesta sexta-feira, 29, o canteiro de obras da Rivoli do Brasil, empresa responsável pelas obras de construção da ponte de Porto Nacional e, na oportunidade, conferiu de perto o início das perfurações das fundações da ponte. Os equipamentos chegaram ao Tocantins recentemente e já iniciaram os trabalhos.

A construção da nova ponte representa um compromisso do governador Mauro Carlesse e constitui a principal ligação da margem direita do Rio Tocantins à capital Palmas, o que vai favorecer diretamente a principal atividade econômica do Estado, o agronegócio. Além disso, facilita o acesso ao Jalapão, principal roteiro turístico do Tocantins.

“Há mais de seis meses, foram iniciadas as atividades voltadas para construção dessa ponte. E agora, teve início a construção das vigas e dos pilares de sustentação da obra que muitos não acreditavam, mas estamos realizando. A obra vai beneficiar todos os segmentos e encurtar distâncias. Essa ponte é de muita importância para a economia não só de Porto Nacional, mas de todo o Tocantins”, frisou o Governador, ressaltando que mesmo com a pandemia, foi possível promover equilíbrio fiscal e conseguir crédito para a construção da ponte.

De acordo com o superintendente de Gestão Operacional e Projetos da Agência Tocantinense de Transportes e Obras, Adelmo Vendramini, nesta etapa, serão realizadas as perfurações a seco. “Essa é uma primeira etapa, mas já estamos preparando os equipamentos para iniciar os trabalhos na área submersa”, explicou. O superintendente informou ainda que uma balsa já está sendo montada para ser utilizada na realização dos trabalhos dentro do lago.

Ao todo, estão em fase de construção as 94 vigas de 43 metros. As peças estão sendo fabricadas no canteiro de obras instalado às margens da rodovia TO-050, entre Porto Nacional e Silvanópolis.

O engenheiro da empresa Rivoli e responsável pela obra, Paulo Valadares, disse que a pedido do governador Mauro Carlesse está sendo implantado um ritmo acelerado. “Já foram iniciadas as fundações de duas das 22 colunas. Essa é a etapa mais complexa e demorada”, comentou.

A ponte

A nova ponte terá 1.488 metros de extensão, sendo 1.088 metros de armação de concreto e 400 metros de aterro. O valor do investimento é de R$ 149 milhões, provenientes de uma operação de crédito realizada pelo Governo do Tocantins com o Banco de Brasília (BRB).