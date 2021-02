Governador Mauro Carlesse lança PMTO Móbile e preside passagem de comando no 4º BPM de Gurupi

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, lançou na tarde desta quinta-feira, 25, em Gurupi, o sistema de tecnologia PMTO Móbile, que visa dar maior agilidade ao atendimento policial no Estado. Também lançou o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) e inaugurou a reforma do 4º Batalhão da Polícia Militar de Gurupi (4º BPM). A solenidade foi realizada na sede do Batalhão.

Na ocasião, o Governador Carlesse, acompanhado do comandante geral da corporação, coronel Júlio Manoel da Silva Neto, presidiu a passagem de comando do 4º BPM, para o tenente-coronel Weslley Dias Costa, no lugar do também tenente-coronel Jaime Porfírio de Souza.

O PMTO Móbile é uma plataforma digital voltada para o registro de ocorrências e a lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), que amplia a eficiência e possibilita agilidade nos atendimentos da Polícia Militar (PM). O sistema permite a alimentação de informações, em tempo real, gerando um banco de dados que pode ser compartilhado com instituições como o Ministério Público, a Polícia Civil e demais órgãos de segurança, justiça e controle social.

O governador Mauro Carlesse destacou que o sistema PMTO Móbile era o que estava faltando para incrementar a atuação da Polícia Militar, além de estar em consonância com os investimentos em tecnologia feitos pelo Governo Estadual. Segundo o Governador, muitos outros projetos estão em curso para modernizar e facilitar as ações da polícia e promover segurança para a população tocantinense.

“Este é um projeto desenvolvido no Estado que está sendo lançado como piloto aqui em Gurupi e, posteriormente, será lançado em Araguaína e nas demais localidades do Tocantins. Esse sistema, aliado aos novos policiais que virão a partir do concurso da PM, vai melhorar ainda mais os serviços da nossa Polícia. E é isso o que queremos, que os empresários e as famílias que chegam ao Tocantins se sintam acolhidos e seguros com a atuação do poder público”, enfatizou o Governador.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Silva Neto, ressaltou as qualidades do novo comandante da corporação em Gurupi e as parcerias com o Ministério Público do Trabalho, Poder Judiciário e Fundação Pró-Tocantins para implantação do sistema PMTO Móbile. “A implantação desse projeto vai potencializar o trabalho policial nas ruas, sendo um marco histórico para a corporação”, frisou.

A implantação do sistema é fruto de uma parceria entre a Polícia Militar, por meio da Fundação Pró-Tocantins, e o Ministério Público do Trabalho, que resultou na destinação de recursos para a aquisição de kits compostos por smartphone/tablet e impressora térmica portátil, que serão utilizados nas viaturas da PM.

Mais ações

Ainda na solenidade, o governador Mauro Carlesse efetivou a criação do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) e lançou a operação Cidade Blindada, com o reforço do policiamento preventivo e intensificação das ações de combate à criminalidade em Gurupi e região. O Governador também entregou a última etapa da reforma do 4º BPM.

Presenças

A solenidade foi prestigiada pelo vice-governador Wanderlei Barbosa, pelo deputado federal Carlos Gaguim e pelos deputados estaduais Olintho Neto e Luana Ribeiro, além do vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, secretários de Estado e outras autoridades.