Covid 19: Prefeitura de Porto Nacional intensifica fiscalização

Atendendo aos dispostos no Decreto nº 438, a Prefeitura de Porto Nacional intensifica as fiscalizações na cidade para que as medidas de enfrentamento à Covid-19 sejam cumpridas. A fiscalização está sendo feita por equipe composta por membros da vigilância epidemiológica em conjunto com a segurança pública.

Atualmente, a equipe responsável pela fiscalização é composta por 38 pessoas, porém, as secretarias de saúde, segurança pública, esporte, a Polícia Militar e o Detran se uniram para reforçar a equipe. Com esse reforço, a equipe passa a contar com 200 pessoas.

O objetivo do decreto e da intensificação na fiscalização é conter a circulação do novo Coronavírus para evitar que haja um colapso na rede de saúde.

Simultaneamente à essa ação, a secretaria de assistência social está trabalhando para adquirir mais cestas básicas para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social e pacientes da COVID que estão passando por necessidades. A gestão como um todo está comprometida em adquirir máscaras, álcool gel e kit alimentação para os alunos da rede municipal de ensino.

Em caso de aglomerações, o cidadão portuense pode entrar em contato para denúncias através do telefone: 63 99100- 0413.