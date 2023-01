1º Batalhão e quatro Companhias de Bombeiros Militar com novos comandos

Cinco unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins passarão por trocas de comandos. E os eventos começam esta semana. Em Araguatins, no Bico do Papagaio, a 3ª Companhia, que é ligada ao 2º Batalhão, será a primeira a passar por mudança no cargo.

A cerimônia está marcada para esta terça-feira, 17, às 8h. A solenidade de Passagem de Comando terá a presença do Chefe do Estado-Maior e subcomandante do CBMTO, coronel Peterson Queiroz de Ornelas, da comandante Operacional, tenente-coronel Andreya de Fátima Bueno, e demais autoridades e convidados.

Após três anos à frente do comando da Companhia, o capitão Silvano Florentino Lopes será substituído pelo também capitão Jarbas Borges. A Passagem será na sede da Corporação, na Avenida Floriano Peixoto, centro de Araguatins.

Na mesma ocasião haverá a Cerimônia de Entrega de Medalhas a alguns bombeiros militares da Companhia. O Comando-Geral vai conceder a comenda levando em conta o tempo de serviço prestado à corporação (10 e 20 anos), e também a Medalha Mérito Bombeiro Militar.

Em Araguaína e em Colinas do Tocantins, dia 18, quarta-feira, 8h e 15h, respectivamente, haverá Chamada Geral e também Entrega de Medalhas para bombeiros militares. Os eventos ocorrerão nas sedes das Corporações.

5ª Companhia

Em Porto Nacional, sede da 5ª Companhia de Bombeiros Militar, ligada ao 1º Batalhão, o Comando-Geral do CBMTO vai realizar também uma Chamada Geral com Entrega de Medalhas. A cerimônia está marcada para o dia 24, às 9h, na sede da Corporação.

Mais passagens

As próximas trocas de comando vão acontecer no 1° Batalhão de Bombeiros Militar, em Palmas. O major Antônio Luiz Soares da Silva vai ser substituído pelo major Alex Matos Fernandes.

A cerimônia será na quinta-feira, 26, próxima quinta-feira, às 9h, na sede do próprio BBM, na Avenida do Antigo Aeroporto. Também haverá Entregas de Medalhas.

A 3ª Companhia de Bombeiros Militar, em Paraíso do Tocantins, também ligada ao 1ª BBM, terá Passagem de Comando no dia 27. A cerimônia está marcada para às 9h, na sede da Companhia.

Dias 06 e 07 de fevereiro, o 3º Batalhão de Bombeiros Militar, em Gurupi, e a 2ª Companhia, em Dianópolis/3º BBM, vão receber a cerimônia de Entrega de Medalhas. Os respectivos eventos serão às 9h30 e 15h.

As últimas Passagens de Comando serão em Palmas. Dia 09 de fevereiro, às 9h, na Companhia Independente de Busca e Salvamento (CIBS), na Orla da Praia da Graciosa, sede da Corporação. Também vai haver Entrega de Medalhas.

Dia 10 de fevereiro, a Passagem de Comando será na 2ª Companhia de Bombeiros Militar/1º BBM, em Taquaralto. A cerimônia será às 9h.