Ex-senador Ataídes assumiu PROS no Tocantins

O Ex-Senador, Ataídes Oliveira, é o novo presidente do Partido Republicano da Ordem Social – PROS no Tocantins, partido que tem como principais bandeiras a redução de impostos e o combate à corrupção. O registro foi oficializado nesta segunda-feira, 18, pelo Diretório Nacional.

Ataídes, que participou ativamente da criação e do registro do partido no Tribunal Superior Eleitoral e também foi o responsável por fundar o Diretório Estadual do PROS em 2013, afirma que já inicia a nova missão com uma meta arrojada.

“Ainda neste primeiro semestre vou visitar os 139 municípios tocantinenses, conversar com líderes locais, fortalecer as comissões provisórias e criar novas comissões. Nosso propósito para 2022 é eleger, no mínimo, um deputado federal e dois deputados estaduais”, afirmou.