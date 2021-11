15º FGT movimenta quase R$ 2 milhões em quatro dias de evento

Os quatro dias do 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) foram responsáveis pela movimentação de quase R$ 2 milhões entre a venda de alimentos, montagem da infraestrutura e contratações de pessoas. Dentro do circuito do festival, as barracas venderam R$ 435 mil; já contabilizando a rota gastronômica, o comércio em geral, e os ambulantes o faturamento chega a R$ 1 milhão. A Prefeitura de Palmas investiu R$ 800 mil na montagem da estrutura do FGT, contratação dos shows musicais e participações de chefs gastronômicos. E mais as contratações de pessoal, transporte e venda de combustível, estimado em cerca de R$ 200 mil circulando durante o FGT.

O 15° FGT contou com a participação de 38 receitas concorrendo à premiação, divididas em cinco categorias: Comidinhas Salgadas (nove), Pratos Salgados (nove), Pratos Doces (nove), Food Truck (três) e Rota Gastronômica (oito). E os pratos foram comercializados pelos seguintes valores, conforme suas categorias: as Comidinhas Salgadas de R$ 10,00 a R$ 14,00, os Pratos Salgados de R$ 12,00 a R$ 18,00, os Pratos Doces de R$ 8,00 a R$ 12,00, e Food Truck de R$ 12,00 a R$ 17,00. Já os pratos da Rota Gastronômica foram comercializados com valores entre R$ 15,00 e R$ 65,00.

E além do faturamento da venda dos pratos, o Festival distribuiu R$ 45 mil em prêmios aos primeiros, segundos e terceiros colocados. Os prêmios variam de R$ 6 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil conforme as colocações. O FGT movimentou o Distrito Taquaruçu de quinta-feira, 28, a domingo, 31.