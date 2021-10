15º FGT: consciente da importância da vacinação contra a Covid-19, população comparece à tenda da Saúde em Taquaruçu

Consciente da importância da vacinação contra a Covid-19 como um dos fatores que levaram à redução do número de pessoas infectadas pela enfermidade e das internações na rede hospitalar pública e privada, a população compareceu ao 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu e, antes mesmo de saborear os pratos desse ano e confraternizar com amigos, passou pela tenda da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para apresentar o cartão da vacina ou mesmo para vacinar-se contra a Covid-19 e contra a Influenza.

Os agrônomos Francielly de Cássia Pereira, 29 anos, e Ricardo Andrade Pinto Júnior, 34 anos, já chegaram ao evento devidamente imunizados contra a Covid-19 e fizeram questão de apresentar o cartão à equipe da Semus. O casal relata que veio de Lavras (MG) para morar em Palmas há um ano. Eles chegaram em plena pandemia e ainda não haviam participado de nenhum evento. Porém, com o avanço da vacinação, eles se animaram a participar do festival, pois além de se sentirem mais seguros, também conhecem a cultura local e contribuem com a economia.

Além de saborear o melhor da culinária tocantinense no 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que começou nesta quinta-feira, 28, a população terá a oportunidade de vacinar contra a Covid-19 e Influenza. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) disponibilizará aos frequentadores a oportunidade de receberem a 1ª e 2ª e a dose de reforço do imunizante da Pfizer. A Ação no FGT faz parte do projeto ‘Mais Saúde’ da Prefeitura de Palmas, que tem levado vacinação e outras ações a diversos bairros e feiras da Capital.

Morador de Taquaruçu, o trabalhador Rubens Ferreira Barros, 19 anos, ainda não tinha se vacinado por conta de sua intensa rotina de trabalho. Com a realização do festival e a disponibilidade da tenda da Semus, ele pôde finalmente garantir sua imunização. “Bom demais. Tomei dose única e agora estou mais tranquilo, pois sei que a vacinação tem reduzido demais os números dessa doença na nossa cidade.”

Também em razão do trabalho, a enfermeira Cecília Macedo, 37 anos, ainda não havia tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19. “Pude fazer isso hoje e ressalto o quanto a vacinação é importante para o controle do vírus. Segundo ela, não há dúvidas do quanto as vacinas são eficazes e de que o avanço da vacinação resultou na queda dos números de infectados e internados.

Mais Saúde

A ação promovida pela Semus no 15ª FGT faz parte do projeto Mais Saúde da Prefeitura de Palmas, que tem levado serviços diversos da rede municipal de Saúde de Palmas para bairros, feiras e outras localidades da Capital para proporcionar à população maior acesso à vacinação contra a Covid-19; atualização da caderneta da criança e do adolescente – multivacinação; vacinação contra a influenza; orientações sobre saúde bucal; câncer de mama e útero e inúmeros outros serviços.

No festival de Taquaruçu, o Mais Saúde está disponibilizando apenas a vacinação contra a Covid-19 e contra a Influenza. O atendimento na tenda está acontecendo das 18 às 22 horas e vai até domingo, 31. Não há necessidade de agendamento.

Quem pode se vacinar

A vacinação está disponível para a população acima de 12 anos, com e sem comorbidade, bem como a dose de reforço para idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos. A área técnica da Vigilância em Saúde reforça que os idosos e profissionais da saúde devem observar o intervalo de seis meses (180 dias) da aplicação da segunda dose e os imunossuprimidos, de 28 dias. Importante informar que o adiantamento de 21 dias é referente à segunda dose e que o reforço segue o mesmo intervalo.