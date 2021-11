15° FGT: intimista, circuito chama atenção pela composição harmônica de atrações culturais, produtos e pratos regionais

Em um formato especialmente intimista e diferente do que já visto em edições anteriores, o Festival Gastronômico de Taquaruçu deste ano trouxe uma remodelagem em sua estrutura com um espaço amplo e bem distribuído, atendendo de forma harmônica os atrativos culturais, a exposição de produtos e pratos regionais, e pensando também na segurança e conforto do público.

No sábado, 30, penúltima noite de evento, contou com quatro atrações musicais que se apresentaram nos três palcos do circuito, além das intervenções artísticas do Palhaço Batatinha e Cia, e do espetáculo ‘Circo de Caixeiras’ da Trupe Açu, que despertou os olhares, a curiosidade e divertiu as crianças presentes.

A primeira apresentação musical foi a cantora Edi Ribeiro, que levou para o palco um repertório de seresta e movimentou a pista de dança. Simultaneamente e em outro espaço, o sertanejo Thiago Schmidt cantou os maiores hits atuais do gênero.

Na sequência, e já na área central do circuito, Karollina do Cerrado se apresentou no ritmo do forró com músicas atuais e o resgate de antigas consagradas. Por fim, Viola D’junior fechou a noite de apresentações musicais cantando samba, MPB, axé e swingueira.

Moradora de Taquaruçu há 23 anos e frequentadora assídua do Festival, Bruna Oliveira falou sobre sua percepção da 15ª edição. “Este ano eu senti que o FGT é de Taquaruçu, principalmente pela regionalidade das atrações e o ar intimista que o ambiente tem trazido para a gente. E aqui é esse lugar cultural, temos essas raízes e hoje o evento está totalmente focado na gente, na nossa cultura local e regional que é linda!”, pontuou.

Regionalidade na culinária e no artesanato

Os produtos em exposição no 15° Festival Gastronômico de Taquaruçu também se destacam pela diversidade de itens artesanais, produtos alimentícios doces e salgados, todos elaborados com ingredientes nativos do cerrado, além de serem produção manual de pequenos produtores do Estado.

E como reforço da nossa identidade e pré-requisito para participarem do circuito gastronômico, os pratos das cinco categorias que concorrem aos prêmios de R$ 6 mil, 2 mil e 1 mil respectivamente, devem ter obrigatoriamente pelo menos um ingrediente regional em sua composição.

Última noite

E logo mais, a partir das 18 horas, encerramento do Festival, as atrações artísticas ficarão sob o comando de Marcos & D’Lucca, Lenilton Lima, Núbia Dourado, Bruno Barreto e performance Circense do Circo Kacos.