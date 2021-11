15° FGT: Fecomércio e Prefeitura de Palmas realizam pesquisa de opinião

Com objetivo de avaliar o novo formato e a proposta de ampliação do circuito da 15ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), o público, turistas e a classe empresarial estão participando de uma pesquisa de opinião. A iniciativa é uma promoção e fruto da parceria Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio-TO).

O levantamento está sendo feito com cerca de 500 formulários de forma presencial, com abordagens ao público de interesse no circuito e durante a programação do FGT, e ainda via on-line, por meio do link.

O presidente do Conselho Empresarial de Turismo da Fecomércio (Cetur), Marcelo Perim, no encontro realizado no stand entidade, na noite de sábado, 30, com o presidente da Agtur, Márcio Neres, lembrou que o resultado da pesquisa servirá de base para as tomadas de decisões futuras. “Essa parceria é de fundamental importância, principalmente, para dar mais visibilidade às ações do conselho através das operações privadas com os estagiários e as demais intuições, unindo os anseios do mercado e do público”, ressaltou.

“A pesquisa nos dará inúmeras informações, além de entendermos se o público aprovou o novo formato do festival. E até aqui, vem superando nossa expectativa em tudo, no formato, na organização, nas parcerias, na logística, na segurança. Além da retomada econômica, com a comercialização de produtos que geram renda para os participantes, pousadas cheias, restaurantes movimentados e o comércio em geral aquecido”, destacou o presidente da Agtur, Márcio Neres.

A presidente da Associação dos Jovens Empresários Empreendedores (Ajee), Janilia Teles, também do encontro no stand da Cetur.

Os participantes da pesquisa irão concorrer a um sorteio de viagens ao Jalapão.