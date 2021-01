Seis indivíduos são detidos pela PM em Porto Nacional pelos crimes de furto de veículo, receptação e tráfico de drogas

Na manhã desta terça-feira, 19, ao assumirem o plantão, policiais militares do 5º BPM receberam informações que o veículo GM Classic, branco, furtado no dia 17/01 na cidade de Aliança do Tocantins, havia em circulação em Porto Nacional.

Os PM’s contactaram a vítima, (proprietário de um lava jato, de onde o veículo teria sido furtado, por dois dos seus funcionários), e o mesmo informou que já se encontrava na cidade, e com a localização dos autores do furto. Com o apoio de equipes da ALI (Agência Local de Inteligência) do 5° e 4° BPM, foi realizada a detenção dos mesmos.

Os suspeitos relataram para os policiais que, haviam vendido as peças do veículo, para comprar drogas. De posse das informações sobre o local da venda, as guarnições deslocaram até o setor e a residência indicada. No local, além de algumas peças do veículo, foi localizado também, duas porções de drogas, aproximadamente 121g de substância vegetal análoga a maconha, e 85g de substância análoga ao crack. O autor da receptação, indicou a localização do restante das peças, que já se encontravam em outro setor da cidade. No local, as peças foram localizadas dentro de outro veículo, um Fiat pálio, vermelho, e mais três indivíduos foram detidos por receptação.