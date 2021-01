Prefeitura de Porto Nacional firma parceria com Sebrae para desenvolvimento do turismo no município

Aconteceu nesta sexta-feira (29) uma reunião entre o prefeito Ronivon Maciel e representantes do Sebrae com o objetivo de firmar uma parceria para o desenvolvimento sustentável do turismo no município. O valor que o Sebrae irá destinar para a execução do projeto em Porto Nacional será de R$ 600.000,00( seiscentos mil reais ).

A parceria com a prefeitura foi viabilizada através da Secretaria da Cultura e do Turismo e dentro desse investimento está prevista a formatação do potencial turístico de Porto Nacional considerando o turismo cultural, religioso, pesca esportiva , centro histórico, atrativos naturais, artesanato, dentre outras potencialidades.

“Desde o inicio da nossa gestão estávamos procurando essa parceria com o Sebrae para nos tornarmos cada vez mais, uma cidade empreendedora. Eu tenho certeza que este é o pontapé inicial e com a capacitação dos nossos comerciantes, faremos de Porto Nacional uma cidade que proporcione mais oportunidades”, declarou o prefeito Ronivon Maciel.

Segundo o Diretor Superintendente do Sebrae, Moisés Pinto Gomes, o que se pretende é apoiar a prefeitura no desenvolvimento dos potenciais do município de Porto Nacional. “ Subsidiar principalmente a estruturação de um conjunto de políticas públicas que apoie os empresários locais. Nós sabemos que só vai haver desenvolvimento se as empresas andarem bem e para isso, a prefeitura precisa criar um sistema que apoie o trabalho das mesmas”, concluiu o diretor superintendente.

Além do prefeito e do diretor superintendente, estavam presentes na reunião, a gerente do Sebrae/ Porto Nacional, Camilla Giatti, a gerente de unidade de relacionamento institucional, Magvan Gomes Botelho Souza, a analista técnica em atendimento empresarial Regional Portal do Jalapão, Millena Lima e a secretária municipal de comunicação, cultura e turimo, Meire Anny Oliveira de Almeida Moreira.

