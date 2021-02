Confira o cronograma das obras da BRK Ambiental em Gurupi para a semana de 8 a 13 de Fevereiro

…

A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, continua com os trabalhos para garantir saneamento para mais famílias de Gurupi, no sul do Estado. Nesta semana, as obras de expansão das redes de coleta de esgoto ocorrem no centro da cidade e no setor Nova Fronteira (confira o cronograma abaixo).

De acordo com o engenheiro da BRK Ambiental, Orlei Tamanho, o projeto abrange mais áreas da cidade. “Ruas dos setores Casego, Cruzeiro e Novo Horizonte também estão em obras. Ao todo, o projeto contempla a construção de mais de 50 mil metros de redes coletoras de esgoto”, explica o engenheiro.Durante as obras de implantação de novas redes de esgoto em Gurupi, algumas ruas e avenidas serão interditadas para garantir a segurança das equipes e dos pedestres. As interdições ocorrerão das 07h às 18h. Confira abaixo o cronograma e opte por transitar em rotas alternativas.

Centro de Gurupi

Segunda-feira (08)

Rua 9, entre Av. Maranhão e Goiás

Terça-feira (09)

Rua 9, entre Av. Maranhão e Goiás

Quarta-feira (10)

Rua 10, entre Av. Maranhão e Goiás

Quinta-feira (11)

Rua 10, entre Av. Maranhão e Goiás

Sexta-feira (12)

Rua 19, entre Av. Maranhão e Goiás

Sábado (13)

Rua 19, entre Av. Maranhão e Goiás

Setor Nova Fronteira

Segunda-feira (08)

Rua D entre a Rua J e Avenida E

Rua 70 entre a Rua 62 e Avenida E

Rua 80D entre as ruas 80 e 78C

Terça-feira (09)

Rua D entre a Rua J e Avenida E

Rua 70 entre a Rua 62 e Avenida E

Rua 80D entre as ruas 80 e 78C

Quarta-feira (10)

Rua D entre a Rua J e Avenida E

Rua 70 entre a Rua 62 e Avenida E

Rua 80D entre as ruas 80 e 78C

Quinta-feira (11)

Avenida E entre as ruas D e 80

Rua 80 entre a Avenida E e Rua 80B

Rua 80D entre as ruas 80 e 78C

Sexta-feira (12)

Avenida E entre as ruas D e 80

Rua 80 entre Avenida E e Rua 80A

Rua 80E entre as ruas 80 e 78C

Sábado (13)

Avenida E entre as ruas D e 80

Rua 80 entre Avenida E e Rua 80A

Rua 80E entre as ruas 80 e 78C