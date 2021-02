BRK Ambiental divulga cronograma de obras de esgoto em Gurupi

A BRK Ambiental, continua trabalhando nas obras de implantação de redes de coleta de esgoto em Gurupi, no sul do Tocantins. Nesta semana, as obras ocorrem nos setores Nova Fronteira, Cruzeiro e Jardim das Palmeiras.

De acordo com o engenheiro da concessionária, Orlei Tamanho, a expansão do saneamento para novas áreas impacta diretamente a vida da população. “O acesso à coleta e tratamento de esgoto proporciona a redução no número de internações em hospitais por diminuir as doenças ocasionadas pelo contato com o esgoto. Com isso, temos a garantia de mais saúde e qualidade de vida para as pessoas”, comenta Orlei.

As interdições ocorrem das 7h às 18h. Portanto, caso precise transitar pela região opte por vias alternativas. Confira os trechos de obras durante essa semana:

Setor Nova Fronteira

Segunda-feira (22)

Rua 80 entre as ruas 80C e 80D

Rua 80D entre as ruas 80 e 78C

Rua 80E entre as ruas 80 e 70

Terça-feira (23)

Rua 80 entre as ruas 80C e 80D

Rua 80D entre as ruas 80 e 78C

Rua 80E entre as ruas 80 e 70

Quarta-feira (24)

Rua 70B entre as ruas 70 e 78C

Rua 62 entre as ruas 70 e 78C

Rua 70 entre as ruas 70B e 62

Quinta-feira (25)

Rua 70B entre as ruas 70 e 78C

Rua 62 entre as ruas 70 e 78C

Rua 70 entre as ruas 70B e 62

Sexta-feira (26)

Rua 80 entre a rua 80C e Av. E

Rua 80C entre as ruas 80 e 78C

Av. E entre as ruas 70 e 80

Sábado (27)

Rua 80 entre as ruas 80C e Av. E

Rua 80C entre as ruas 80 e 78C

Av. E entre as ruas 70 e 80

Setor Cruzeiro e Jardim das Palmeiras

Segunda-feira (22)

Rua C entre rua K e Av. E

Rua Lateral Norte entre Rua K e Rua L

Terça-feira (23)

Rua C entre Rua K e Av. E

Rua Lateral Norte entre Rua K e Rua L

Quarta-feira (24)

Rua K entre Rua D e Rua C

Rua N entre Rua M e Rua Miranorte

Quinta-feira (25)

Rua D entre Rua K e Av. E

Rua Miranorte entre Rua N e Rua 20

Sexta-feira (26)

Rua D entre Rua K e Av. E

Rua Miranorte entre Rua N e Rua 20

Sábado (27)

Rua A entre Rua J e Rua K.

Rua J entre Rua A e Rua B