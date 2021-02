Andrade defende união no enfrentamento à pandemia e pede 10 leitos de UTI para Porto

Durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) nesta quarta-feira, 24, muitos deputados demonstraram preocupação com o agravamento da pandemia no Estado. O presidente da Casa, deputado Antonio Andrade (PTB), ponderou que o momento é de união.

“O momento agora é de união em torno do enfrentamento da Covid-19, não vamos distribuir responsabilidades, mas sim lutar para conseguir mais UTIs e mais hospitais para cuidar do povo tocantinense”.

10 novas UTIs para Porto

Falando especificamente de Porto Nacional, cidade onde o presidente é o deputado majoritário, ele convidou os deputados Valdemar Junior (MDB) e Ricardo Ayres (PSB), num primeiro momento e depois os demais deputados, para unirem forças e assim solicitarem a implantação de 10 novos leitos de UTI na cidade.

“Independentemente de lado partidário, neste momento temos que dar a nossa contribuição às pessoas que nos concederam o seu voto e por isso eu dei sugestão de convidarmos o prefeito Ronivon para que possamos nos unir e assim acharmos um lugar, uma daquelas UPAs, por exemplo, para implantar essas UTIs e juntos vamos levar essa sugestão ao Governador”, ponderou Andrade.

Na mesma sessão, o deputado Ricardo Ayres fez contato com o prefeito de Porto, que prontamente aderiu à ideia do presidente.

Compra direta de vacinas

O deputado ainda lembrou que, após o Superior Tribunal de Justiça liberar a compra de vacinas contra a Covid-19 para estados e municípios, quer destinar emendas para compra de vacinas, o que prevê acelerar a imunização no Tocantins.