Prefeitura afirma que a vacinação contra covid chega a quase 75% na primeira etapa

Enfermeira na Rede Municipal de Saúde, a Indiara Duarte Queiroz sentiu o amor pela profissão aumentar ao levar gotas de esperança, por meio da vacina contra a covid-19. Ela que desde o início da pandemia atua na linha de frente do combate atendendo os casos suspeitos agora recebe os pacientes do grupo prioritário da vacinação.

“A covid trouxe uma série de reflexões pessoais e profissionais para minha vida, que turbilhão de sentimentos essa doença nos trouxe. Mas, ao saber da notícia da chegada das vacinas, uma felicidade invadiu meu coração e poder aplicar a vacina foi uma sensação ainda mais maravilhosa, era como se injetasse a esperança”, disse a enfermeira.

Indiara lembrou da aposentada Raimunda Balbina da Silva, de 82 anos, uma das primeiras pacientes vacinadas por ela. “Quando vi Dona Raimunda entrando na sala de vacinação com lágrimas nos olhos e agradecendo a Deus e a equipe por cuidar da vida dele, me enchi de gratidão pela minha profissão e pela oportunidade de contribuir com a proteção da vida desses primeiros vacinados. Ao sair da sala a aposentada rezou conosco um pai-nosso abençoando nossa missão”.

Atualização da vacinação

Araguaína já vacinou 74,24% dos idosos acima de 80 anos e 65,33% dos profissionais da saúde nessa primeira etapa da campanha. Nesta semana, foram iniciadas a aplicação da segunda dose da vacina com a chegada de 2.300 doses para completar a imunização dos primeiros grupos vacinados, entre eles idosos e funcionários das casas de acolhimento e profissionais da linha de frente.

Ao todo, Araguaína já recebeu 9.310. Até esta sexta-feira, 26, foram aplicadas 6.821 doses na primeira aplicação da vacina e outras 985 da segunda dose, totalizando 7.806 imunizados.

Mais transparência

A Prefeitura tem a publicação do vacinômetro, com atualização diária das doses recebidas e aplicadas contra a covid-19. As publicações estarão disponíveis nos perfis sociais da Nossa Araguaína no Facebook, Instagram e Twitter. Os canais de comunicação também são o único meio oficial em que a população deve se informar sobre o cronograma de vacinação em Araguaína.