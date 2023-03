12ª Conferência Municipal de Saúde discute papel da sociedade na melhoria do SUS

Participantes discutem eixos temáticos e sugerem mudanças para garantir direitos e defender vida e democracia

O auditório da Ulbra Palmas foi palco das atividades da 12ª Conferência Municipal de Saúde que prosseguiram com êxito na manhã desta sexta-feira, 17. Nesta etapa, o palestrante Neilton Araújo de Oliveira, mestre em Saúde Coletiva e doutor em Ciências com ênfase em Ensino de Biociências e Saúde, conduziu a discussão abordando temas relevantes sobre a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), o papel da sociedade na melhoria do SUS e a história das conferências na Capital do Tocantins.

Neilton Oliveira destacou sua participação pioneira na primeira conferência realizada em Palmas e explicou como a saúde é construída a partir desse ponto. Além disso, enfatizou a importância da participação de toda a sociedade nas conferências, pois, segundo o especialista, todos fazem parte do SUS e utilizam seus serviços em diversas atividades cotidianas. “É fundamental que a população se envolva ativamente na discussão de políticas públicas de saúde”, disse.

Para a participante e professora universitária Marta Azevedo dos Santos, esse é um momento fundamental para que a população possa discutir diretamente sobre o atendimento e os serviços que possam ser melhorados. “A voz da sociedade pode mudar o sistema de saúde”, argumentou.

Eixos

Durante o evento, os participantes foram organizados em grupos para discutir os quatro eixos principais da conferência. Esses grupos tiveram a oportunidade de sugerir mudanças e debater novas implementações para os eixos temáticos: ‘O Brasil que temos. O Brasil que queremos’; ‘O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas’; ‘Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia’; e ‘Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas’. Essa divisão permitiu uma discussão mais aprofundada dos presentes na conferência.