Governo do Tocantins realiza serviços de manutenção no trecho da TO-050, entre Porto Nacional e Silvanópolis

O Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), está mobilizando as equipes e deve iniciar ainda esta semana os serviços de manutenção preventiva e corretiva da TO-050, trecho que liga Porto Nacional a Silvanópolis.

De acordo com a secretária da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, no local será realizado o serviço de manutenção do pavimento. “As equipes irão atuar com a finalidade de garantir a trafegabilidade, realizando o tapa-buracos e a limpeza do sistema de drenagem”, afirma.

O trecho possui 55,7 km e é uma importante rota para escoamento da produção de grãos da região, além disso, é uma das principais vias de acesso ao sudeste do Tocantins. Juliana Passarin explica que o projeto de construção do trecho não previu o aumento do tráfego de cargas no local. “A rodovia não foi construída para receber essa intensidade no tráfego, esse fator, aliado às chuvas, contribui com a degradação do pavimento, mas o Governo está atuando para minimizar os impactos” .

Conforme a secretária, o trecho deve ser reintegrado a malha viária federal. “Mesmo com a fase adiantada do processo de transferência, estamos trabalhando para garantir as condições de trafegabilidade da rodovia e, assim, propiciar mais segurança e conforto para a população”, destaca.